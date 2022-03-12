Події

23:45 12.03.2022

Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наразі продовольчі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці.

"Продовольча безпека. Уряд на час воєнного стану заборонив або обмежив експорт критично важливих для продовольчої безпеки товарів. Мова про пшеницю, гречку, м'ясо, яйця, олію, цукор тощо. Наразі баланси свідчать, що Україна забезпечена основними продуктами харчування на найближчі місяці. Але ми маємо думати і про майбутнє", - сказав Шмигаль у своєму зверненні в суботу ввечері.

Прем'єр наголосив, що у зв'язку з цим уряд запроваджує план підтримки посівної кампанії, яка має незабаром стартувати там, де це можливо.

"Сьогодні вже затвердили рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов'язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності. Також аграріям надаватимуть державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів", - додав він.

За словами прем'єра, це дасть змогу фермерам отримати кошти на посівну та бути впевненими, що в разі втрати врожаю вони не збанкрутують.

Теги: #продовольство #шмигаль
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