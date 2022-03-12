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22:53 12.03.2022

Депутати Херсонської облради проголосували проти створення псевдореспубліки на території області – заступник керівника ОП Тимошенко

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44 депутати Херсонської обласної ради під час позачергового засідання проголосували проти створення псевдореспубліки на території Херсонської області, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Відбулося позачергове засідання сесії Херсонської обласної ради. Долучився дистанційно, переконався, що ворог шантажем і погрозами не досяг своєї мети – депутати з народом України. 44 депутати ухвалили рішення про те, що Херсонщина – це Україна, псевдореспубліки на території області утворено не буде", - написав Тимошенко у своєму Телеграм-каналі.

Він додав, що голова військово-цивільної адміністрації та всі її співробітники працюють на перемогу. "Ворог зустрічає суттєвий опір населення на тимчасово окупованих територіях, усіх не залякати. Ми на своїй землі!", - наголосив він.

Як повідомлялося, у Херсоні окупаційні війська планували проведення "референдуму" щодо проголошення "Херсонської народної республіки".

Як пізніше заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, результати "референдуму", планованого російськими окупантами, не матимуть юридичних наслідків, крім кримінальної відповідальності для його організаторів.

Джерело: https://t.me/kt20220224/178

Теги: #херсонщина #депутати #рішення
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