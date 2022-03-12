У суботу було евакуйовано понад 4 тис. осіб із Київської області – голова Київської ОДА

За день 12 березня було евакуйовано понад 4 тис. осіб із населених пунктів Київської області, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Сьогодні у нас проходила евакуація з міст Буча, Гостомель, Немішаєве, Микуличі, виїхало понад 4000 людей. Вважаю, що це був дуже плідний день", - розповів Кулеба у своєму відеозверненні в Telegram-каналі в суботу.

Джерело: https://t.me/kyivoda/2088