АМПУ втратила зв'язок із морпортом "Маріуполь"

Адміністрація морських портів України (АМПУ) повідомила про втрату зв'язку із портовиками морського торговельного порту "Маріуполь".

"Вже кілька днів, як ми втратили будь-який зв'язок із нашими колегами, азовськими портовиками. У нас немає інформації, чи живі вони. Сподіваємося, що так, молимося за це. Коли Україна переможе, ворог відповість за кожне відібране життя, за кожну сльозу наших жінок і дітей", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці АМПУ у Facebook.

В АМПУ наголосили, що сьогодні Маріуполь – історія героїчного протистояння нашої армії російським загарбникам, історія непереможної стабільності українців.

Джерело: https://www.facebook.com/uspa.gov.ua/posts/271917798448705