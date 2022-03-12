Два російські вертольоти збиті у Скадовському районі на Херсонщині – Сухопутні війська ЗСУ

Два російські вертольоти збили українські військові у Скадовському районі Херсонської області, один із пілотів вижив, повідомляють Сухопутні війська Збройних сил України.

"Два москальські вертольоти збили над Скадовським районом Херсонської області. Один із пілотів вижив. Можливо, довезуть до лікарні. Можливо, ні. Може бути частинами", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/1451838538551856/