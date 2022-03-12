Події

20:23 12.03.2022

Мін'юст врегулював особливості поетапного відкриття доступу та роботи з реєстрами - Малюська

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Міністерство юстиції України врегулювало особливості поетапного відкриття доступу та роботи з реєстрами, повідомив голова відомства Денис Малюська у Facebook.

За його словами, за минулий тиждень Мін'юст врегулював особливості поетапного відкриття доступу та роботи з ключовими реєстрами – Єдиним державним реєстром юридичних та фізичних осіб та Держреєстром майнових прав на нерухоме майно.

"Ми відновлюємо безпечне функціонування системи наших реєстрів, вже найближчим часом у регіонах, де не ведуться бойові дії, буде забезпечено доступ до всіх реєстрів Мін'юсту. Проте функціонал окремих послуг залишається обмеженим із міркувань безпеки", - написав Малюська.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1640693079644741&set=a.448019622245432

Теги: #доступ #мінюст #держреєстри
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