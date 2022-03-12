"Укрзалізниця" готова нарощувати обсяги перевезення гуманітарної допомоги

"Укрзалізниця" вже перевезла 548 вантажних вагонів гуманітарної допомоги та готова нарощувати обсяги перевезення.

Як повідомляється в Telegram-каналі УЗ, за 16 днів війни залізницею перевезено 548 вантажних вагонів гуманітарної допомоги та понад 4,7 тис. тонн у пасажирських поїздах.

Компанія має ресурс для збільшення обсягів перевезень гуманітарної допомоги. Так, учора було відкрито склад у місті Самбір (вул. Вокзальна, 1/16). Звідти вантажі розподілятимуться в вагони і відправлятимуться до міст, які найбільше потребують допомоги через військову агресію Росії проти України.

Також українська залізнична компанія має низку пунктів уздовж кордону з країнами ЄС, де можна перевантажити гуманітарну допомогу з поїздів інших залізниць і вантажівок до поїздів УЗ, список яких постійно розширюється.

Наразі "Укрзалізниця" перевозить як малогабаритні вантажі (у пасажирських вагонах), так і великогабаритні вантажі (у вантажних вагонах). Також компанія приймає допомогу з-за кордону.