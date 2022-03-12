Події

19:15 12.03.2022

У Чернігівській області звільнено два населені пункти та захоплено понад десять одиниць техніки окупантів – Міноборони

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Оперативне командування "Північ" повідомляє про звільнення від окупантів ще двох населених пунктів у Чернігівській області в суботу.

Як повідомляється в Telegram-каналі Міноборони, також противнику завадили встановити понтонну переправу та дотрималися його намірів щодо просування у бік Києва.

"Як результат – маємо у трофеях техніки ворога понад 10 одиниць", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Міноборони повідомили, що окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по населених пунктах області, де мешкає мирне населення.

"Інженерними підрозділами оперативного командування "Північ" сьогодні ліквідовано одну таку бомбу, яку було скинуто поряд із населеним пунктом. Завдяки вмілим діям наших саперів авіабомба ФАБ-500 (500 кг у тротиловому еквіваленті) була знешкоджена", - йдеться в повідомленні.

Джерела:

https://t.me/ministry_of_defense_ua/168

https://t.me/ministry_of_defense_ua/169

Теги: #війна #звільнення #трофеї #чернігівськаобласть
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