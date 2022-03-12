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19:13 12.03.2022

Через невдалу спробу наступу противник змушений змінити тактику, почастішали спроби російських військових самостійно повернутися до РФ – Генштаб ЗСУ

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У зв'язку із невдалою спробою провести наступальну операцію окупанти змушені змінити тактику, підрозділи деморалізовані, також збільшилася кількість спроб серед військових самостійно повернутися на територію РФ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"У зв'язку з невдалою спробою провести наступальну операцію, окупанти змушені змінити тактику. Через значні логістичні проблеми і розтягнуті комунікації противник не здатний забезпечити свої підрозділи пально-мастильними матеріалами, продуктами харчування та боєприпасами, що спонукає окупантів вдаватися до мародерства та пограбування місцевого населення, магазинів, аптек тощо. До того ж, дії окупантів супроводжуються численними випадками тяжких злочинів проти мирного населення", - йдеться в повідомленні у Facebook.

У ЗСУ зазначили, що підрозділи противника деморалізовані і мають вкрай низький морально-психологічний стан, так, збільшилася кількість спроб самостійно повернутися на територію РФ.

"Враховуючи великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів і частин, командування ЗС РФ залучає до ведення бойових дій на території України так званих військовослужбовців термінової служби з території ОРДЛО та військових найманців з Абхазії, Південної Осетії та з числа ув'язнених із виправних установ РФ", - зазначається у повідомленні.

Водночас ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах та аеродромах. На Волинському напрямку зберігається загроза диверсій на військових об'єктах та об'єктах цивільної інфраструктури.

ЗСУ продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках, здійснюється прикриття державного кордону та морського узбережжя. На окремих напрямках проводиться стабілізаційна операція, виконуються завдання територіальної оборони.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/270958968550522

Теги: #рф #оборона #війна #зсу
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