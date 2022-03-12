Події

17:41 12.03.2022

На Київщині в суботу евакуювали близько 2 тисяч громадян – ДСНС

1 хв читати
На Київщині в суботу евакуювали близько 2 тисяч громадян – ДСНС

Близько 2 тисяч громадян евакуювали на Київщині в суботу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 17:00 евакуаційна колона (40 автобусів) за маршрутом с. Микуличі – с. Немішаєве – с. Білогородка у супроводі двох автомобілів ДСНС прибула до с. Білогородка Бучанського району. Евакуйовано майже 2 тисячі громадян", – зазначено в повідомленні.

Рятувальники надають усю необхідну допомогу, зокрема медичну та психологічну.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4705

Теги: #евакуація #київщина
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:21 12.03.2022
У Тростянці змінили місце посадки для евакуйованих через обстріл російських військ - голова Сумської ОВД

У Тростянці змінили місце посадки для евакуйованих через обстріл російських військ - голова Сумської ОВД

11:56 12.03.2022
За добу в Україні евакуйовано 487 тис осіб – ДСНС

За добу в Україні евакуйовано 487 тис осіб – ДСНС

08:19 12.03.2022
Жителі Бучі та Ворзеля можуть на своїх автомобілях евакуюватись за певними маршрутами, час уточнюється - міськрада

Жителі Бучі та Ворзеля можуть на своїх автомобілях евакуюватись за певними маршрутами, час уточнюється - міськрада

07:43 12.03.2022
У Броварському районі після обстрілу горить склад зберігання замороженої продукції – ДСНС

У Броварському районі після обстрілу горить склад зберігання замороженої продукції – ДСНС

07:32 12.03.2022
У суботу в Луганській області очікується евакуаційний поїзд – ОДА

У суботу в Луганській області очікується евакуаційний поїзд – ОДА

06:54 12.03.2022
У суботу заплановано чергові "зелені коридори" для евакуації населення із Сумської області – голова ОВА

У суботу заплановано чергові "зелені коридори" для евакуації населення із Сумської області – голова ОВА

06:10 12.03.2022
Сьогодні через гуманітарні коридори вдалося врятувати 71 444 особи – Зеленський

Сьогодні через гуманітарні коридори вдалося врятувати 71 444 особи – Зеленський

23:15 11.03.2022
На Київщині у п'ятницю вдалося евакуювати понад 8 тис. людей, за три дні - понад 25 тис. - Кулеба

На Київщині у п'ятницю вдалося евакуювати понад 8 тис. людей, за три дні - понад 25 тис. - Кулеба

22:29 11.03.2022
Російські військові зірвали у п'ятницю евакуацію за 6 маршрутами – Верещук

Російські військові зірвали у п'ятницю евакуацію за 6 маршрутами – Верещук

22:27 11.03.2022
Повітряні сили України знищили ворожий пункт управління в Київському напрямку – Залужний

Повітряні сили України знищили ворожий пункт управління в Київському напрямку – Залужний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Зеленський: Україна втратила близько 1300 військових

Зеленський: Окупанти зможуть взяти Київ, якщо зітруть його з лиця Землі, але друзів серед українців уже не знайдуть

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Міносвіти 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн Розклад уроків - Шкарлет

ОСТАННЄ

"Укренерго" підтвердило проведення ремонтів пошкодженої електроінфраструктури ЧАЕС

Україна вже здобула три серйозні перемоги на дипломатичному фронті - глава МЗС

СБУ оприлюднила перехоплення розмов окупантів: у Харкові їм дали команду стріляти по цивільних та дітях

Азербайджан готовий провести у себе зустріч представників Росії та України - помічник президента

78 українських підприємств хочуть перемістити виробництво у Львівську область - ОВА

МЗС надаватиме максимальну підтримку українцям за кордоном - Куліба

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Зеленський: Україна втратила близько 1300 військових

Зеленський: Окупанти зможуть взяти Київ, якщо зітруть його з лиця Землі, але друзів серед українців уже не знайдуть

Deutsche Bahn запускає власну логістичну мережу для доставки гуманітарної допомоги в Україну

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА