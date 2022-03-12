На Київщині в суботу евакуювали близько 2 тисяч громадян – ДСНС

Близько 2 тисяч громадян евакуювали на Київщині в суботу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 17:00 евакуаційна колона (40 автобусів) за маршрутом с. Микуличі – с. Немішаєве – с. Білогородка у супроводі двох автомобілів ДСНС прибула до с. Білогородка Бучанського району. Евакуйовано майже 2 тисячі громадян", – зазначено в повідомленні.

Рятувальники надають усю необхідну допомогу, зокрема медичну та психологічну.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4705