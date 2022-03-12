Події

17:38 12.03.2022

Азербайджан готовий провести у себе зустріч представників Росії та України - помічник президента

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Азербайджан готовий провести у себе зустріч представників Росії та України - помічник президента

Азербайджан готовий провести зустріч представників Росії та України, заявив у кулуарах дипломатичного форуму в Анталії (Туреччина) журналістам у суботу помічник президента Азербайджану - завідувач відділу з питань зовнішньої політики адміністрації президента Хікмет Гаджієв.

"Така пропозиція від України надійшла і Азербайджану. Якщо будуть такі наміри, то ми завжди готові провести у себе цю зустріч", - наводять ЗМІ його слова.

Гаджієв зазначив, що раніше в Азербайджані проводилися зустрічі високопоставлених представників США та Росії, а також переговори щодо лінії НАТО-Росія.

"Азербайджан не є ні членом НАТО, ні членом ОДКБ, а є головою Руху неприєднання. З огляду на це вважаємо, що кожна зі сторін може почуватися комфортно", - заявив він.

Теги: #азербайджан #росія #майданчик
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