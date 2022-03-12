Події

17:27 12.03.2022

Зеленський: Україна втратила близько 1300 військових

1 хв читати
Зеленський: Україна втратила близько 1300 військових

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку російського вторгнення в Україну загинуло 1,3 тис. бійців Збройних сил України.

"У нас загинуло військових десь 1300 людей, а в Росії більше 12000. Один до десяти", - сказав Зеленський під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ в суботу.

На запитання про російських військовополонених Зеленський сказав: "Про полонених: я думаю, що 500-600 людей на вчора, мені здається військових, які здалися в полон, приблизно так. Точних цифр я не можу сказати. Змінюється ця кількість, багато з них побігли, багато з них десь ховається в якихось будинках, хтось пробирається в Росію, тобто там невеличкий хаос, я б так про це сказав".

Теги: #рф #війна #загиблі
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 12.03.2022
78 українських підприємств хочуть перемістити виробництво у Львівську область - ОВА

78 українських підприємств хочуть перемістити виробництво у Львівську область - ОВА

17:27 12.03.2022
Зеленський: Окупанти зможуть взяти Київ, якщо зітруть його з лиця Землі, але друзів серед українців уже не знайдуть

Зеленський: Окупанти зможуть взяти Київ, якщо зітруть його з лиця Землі, але друзів серед українців уже не знайдуть

16:28 12.03.2022
Шольц та Макрон знову закликали Путіна до негайного припинення вогню в Україні

Шольц та Макрон знову закликали Путіна до негайного припинення вогню в Україні

16:15 12.03.2022
Компанія Imperva припиняє свою роботу на територію РФ та Білорусі

Компанія Imperva припиняє свою роботу на територію РФ та Білорусі

15:38 12.03.2022
УЦОЗ від початку російської агресії зафіксував 47 прямих атак на медустанови

УЦОЗ від початку російської агресії зафіксував 47 прямих атак на медустанови

15:30 12.03.2022
У полоні у СБУ – бойовик ПВК "Вагнер"

У полоні у СБУ – бойовик ПВК "Вагнер"

15:21 12.03.2022
Списання державного боргу не буде - Гетманцев

Списання державного боргу не буде - Гетманцев

14:55 12.03.2022
Венедіктова: генпрокуратура Словаччини разом з Україною збирає докази злочинів РФ

Венедіктова: генпрокуратура Словаччини разом з Україною збирає докази злочинів РФ

14:45 12.03.2022
Військові закони економіки означають суттєве збільшення частки держави у ній - Гетманцев

Військові закони економіки означають суттєве збільшення частки держави у ній - Гетманцев

14:32 12.03.2022
ЗСУ вивели з ладу третину БТГ російської армії - Арестович

ЗСУ вивели з ладу третину БТГ російської армії - Арестович

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Зеленський: Окупанти зможуть взяти Київ, якщо зітруть його з лиця Землі, але друзів серед українців уже не знайдуть

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Міносвіти 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн Розклад уроків - Шкарлет

Зеленський назвав Єрусалим можливим місцем для зустрічі з Путіним

ОСТАННЄ

Азербайджан готовий провести у себе зустріч представників Росії та України - помічник президента

МЗС надаватиме максимальну підтримку українцям за кордоном - Куліба

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Deutsche Bahn запускає власну логістичну мережу для доставки гуманітарної допомоги в Україну

Найближчими днями в Україні буде холодно, майже без опадів

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Кабмін спростив порядок виконання місцевих бюджетів на період війни

Міносвіти 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн Розклад уроків - Шкарлет

Міносвіти залучає ізраїльських фахівців до проведення тренінгів щодо організації навчального процесу під час бойових дій

Зеленський обговорив із Шольцем та Макроном перспективи мирних переговорів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА