Зеленський: Україна втратила близько 1300 військових

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку російського вторгнення в Україну загинуло 1,3 тис. бійців Збройних сил України.

"У нас загинуло військових десь 1300 людей, а в Росії більше 12000. Один до десяти", - сказав Зеленський під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ в суботу.

На запитання про російських військовополонених Зеленський сказав: "Про полонених: я думаю, що 500-600 людей на вчора, мені здається військових, які здалися в полон, приблизно так. Точних цифр я не можу сказати. Змінюється ця кількість, багато з них побігли, багато з них десь ховається в якихось будинках, хтось пробирається в Росію, тобто там невеличкий хаос, я б так про це сказав".