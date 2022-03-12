Зеленський: Окупанти зможуть взяти Київ, якщо зітруть його з лиця Землі, але друзів серед українців уже не знайдуть

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська зможуть взяти Київ, якщо зрівняють його із землею або знищать усіх українців, але підтримки вони не отримають.

"Якщо будуть сотні тисяч людей або десятки тисяч військових, яких зараз мобілізує Росія, і вони всі прийдуть із сотнями або тисячами танків, вони зайдуть до Києва. Ми це розуміємо. Якщо вони робитимуть килимові бомбардування, і просто вирішать стерти історичну пам'ять всього цього регіону, історію Київської Русі, історію Європи, вони зайдуть до Києва. Якщо вони знищать усіх нас, вони зайдуть до Києва", - сказав Зеленський в інтерв'ю іноземним ЗМІ, опублікованому в телеграм-каналі Офісу президента у суботу.

"І тому якщо в цьому ціль, ну тоді нехай заходять. Але їм доведеться жити на цій землі самим, точно без нас. Друзів серед нас вони тут не знайдуть", - додав глава Української держави.