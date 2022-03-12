Події

16:47 12.03.2022

Зеленський обговорив із Шольцем та Макроном перспективи мирних переговорів

1 хв читати
Зеленський обговорив із Шольцем та Макроном перспективи мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський розмовляв у суботу з канцлером ФРН Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном та обговорив перспективи мирних переговорів та протистояння російському агресору.

"Провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у визволенні полоненого мера Мелітополя. Обговорено також перспективи мирних переговорів. Маємо спільно зупинити агресора", - написав Зеленський у твітері.

Джерело: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1502652677511077889?s=21

Теги: #німеччина #франція #лідери #розмова
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:28 12.03.2022
Шольц та Макрон знову закликали Путіна до негайного припинення вогню в Україні

Шольц та Макрон знову закликали Путіна до негайного припинення вогню в Україні

14:19 12.03.2022
Макрон та Шольц проводять розмову з Путіним - ЗМІ

Макрон та Шольц проводять розмову з Путіним - ЗМІ

06:35 12.03.2022
Блінкен обговорив із Кулебою підсумки зустрічі з Лавровим у Туреччині

Блінкен обговорив із Кулебою підсумки зустрічі з Лавровим у Туреччині

17:43 11.03.2022
Макрон не виключає відключення від SWIFT Газпромбанку та Сбербанку, ембарго на енергоресурси

Макрон не виключає відключення від SWIFT Газпромбанку та Сбербанку, ембарго на енергоресурси

17:37 11.03.2022
Зеленський повідомив, що провів предметну розмову з Байденом, погодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України

Зеленський повідомив, що провів предметну розмову з Байденом, погодили подальші кроки щодо оборонної підтримки України

17:08 11.03.2022
ЄС не може вжити виняткових заходів щодо вступу до ЄС країни, яка перебуває у стані війни, - Макрон

ЄС не може вжити виняткових заходів щодо вступу до ЄС країни, яка перебуває у стані війни, - Макрон

16:39 11.03.2022
Макрон: Шлях до Європи відкритий для українського народу

Макрон: Шлях до Європи відкритий для українського народу

05:12 11.03.2022
Лідери ЄС висловилися за подальше зміцнення зв'язків з Україною, про статус кандидата на членство не йдеться – висновки саміту ЄС

Лідери ЄС висловилися за подальше зміцнення зв'язків з Україною, про статус кандидата на членство не йдеться – висновки саміту ЄС

22:44 10.03.2022
Глави МЗС Франції та Китаю обговорили війну Росії проти України, домовилися продовжити обмін думками, зокрема на Раді безпеки ООН

Глави МЗС Франції та Китаю обговорили війну Росії проти України, домовилися продовжити обмін думками, зокрема на Раді безпеки ООН

20:14 10.03.2022
Макрон не вважає за можливе зараз запускати процедури вступу України до ЄС

Макрон не вважає за можливе зараз запускати процедури вступу України до ЄС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Зеленський: Україна втратила близько 1300 військових

Зеленський: Окупанти зможуть взяти Київ, якщо зітруть його з лиця Землі, але друзів серед українців уже не знайдуть

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Міносвіти 14 березня запускає Всеукраїнський онлайн Розклад уроків - Шкарлет

ОСТАННЄ

Україна вже здобула три серйозні перемоги на дипломатичному фронті - глава МЗС

На Київщині в суботу евакуювали близько 2 тисяч громадян – ДСНС

СБУ оприлюднила перехоплення розмов окупантів: у Харкові їм дали команду стріляти по цивільних та дітях

Азербайджан готовий провести у себе зустріч представників Росії та України - помічник президента

78 українських підприємств хочуть перемістити виробництво у Львівську область - ОВА

МЗС надаватиме максимальну підтримку українцям за кордоном - Куліба

Зеленський про переговори з РФ: Наразі вони вже почали про щось говорити, а не кидати ультиматуми

Зеленський: Україна втратила близько 1300 військових

Зеленський: Окупанти зможуть взяти Київ, якщо зітруть його з лиця Землі, але друзів серед українців уже не знайдуть

Deutsche Bahn запускає власну логістичну мережу для доставки гуманітарної допомоги в Україну

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА