Зеленський обговорив із Шольцем та Макроном перспективи мирних переговорів

Президент України Володимир Зеленський розмовляв у суботу з канцлером ФРН Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном та обговорив перспективи мирних переговорів та протистояння російському агресору.

"Провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у визволенні полоненого мера Мелітополя. Обговорено також перспективи мирних переговорів. Маємо спільно зупинити агресора", - написав Зеленський у твітері.

Джерело: https://twitter.com/zelenskyyua/status/1502652677511077889?s=21