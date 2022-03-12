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16:37 12.03.2022

Зеленський назвав Єрусалим можливим місцем для зустрічі з Путіним

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Зеленський назвав Єрусалим можливим місцем для зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський назвав Ізраїль можливим місцем для зустрічі з російським президентом із метою припинення війни.

"Ми говорили з Беннетом. Я і йому говорив, що вважаю неправильним, неконструктивним зустрічатися в Україні, Росії та Білорусі. Це не ті точки, де ми зможемо знайти розуміння і зупинити війну. Я говорю не про технічні зустрічі, а про зустріч лідерів . Чи вважаю я, що Ізраїль може бути такою землею, і особливо Єрусалим?

Він також додав, що позитивно ставиться до посередництва прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета у врегулюванні питань миру між Україною та Росією.

"Стосовно Ізраїлю та посередництва прем'єр-міністра Беннета. Ми загалом позитивно ставимося. Я особисто позитивно ставлюся до чийогось посередництва... Але я не називаю Беннета "кимось", бо вважаю, що він може відіграти важливу роль "Насамперед тому, що Ізраїль важлива країна. У ній багато історії та паралелей. У ній велика міграція євреїв з України, Росії... Я думаю, що історично – дуже непогано мати таке посередництво", - зазначив Зеленський.

Він сказав також, що Ізраїль має бути присутнім серед країн-гарантів безпеки для України.

 

Теги: #ізраїль #росія #переговори
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