Події

16:28 12.03.2022

Шольц та Макрон знову закликали Путіна до негайного припинення вогню в Україні

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Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон говорили у суботу з президентом Росії Володимиром Путіним і закликали його до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту, інформує канцелярія глави німецького уряду.

"Канцлер ФРН Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон знову розмовляли телефоном опівдні суботи з президентом Росії Володимиром Путіним. Переговори є частиною міжнародних зусиль з припинення війни в Україні. Під час 75-хвилинної розмови канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту", - йдеться у повідомленні.

"Було вирішено не розголошувати подальший зміст розмови", - наголосили у канцелярії Шольца.

Там поінформували, що вранці канцлер "вже поговорив із президентом України Володимиром Зеленським і дізнався його оцінку ситуації, що склалася; домовилися підтримувати зв'язок".

Джерело: https://www.bundeskanzler.de/bk-de/aktuelles/bundeskanzler-scholz-und-frankreichs-praesident-macron-telefonieren-mit-dem-russischen-praesidenten-putin-2014330

Теги: #рф #німеччина #франція #лідери
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