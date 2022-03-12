Події

16:02 12.03.2022

ДБР ініціює оголошення нардепа Киви у міжнародний розшук

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Державне бюро розслідувань має намір оголосити у міжнародний розшук народного депутата Іллю Киву.

"Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Іллі Киви у міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений закордонним колегам", - повідомляє ДБР у Телеграмі у суботу.

У ДБР нагадали, що 10 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого Управління ДБР та обрав Киві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомив Киві про підозру у державній зраді та порушенні територіальної цілісності.

У повідомленні йдеться, що за день до вторгнення Росії на територію України, яке сталося 24 лютого, Кива записав відеопривітання з російським днем захисника вітчизни та "озвучив потребу у звільненні України".

У ДБР також зазначили, що Кива зараз перебуває за кордоном, а партія, до якої він належав – "Опозиційна платформа – За життя", 3 березня виключила його зі своїх лав.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/2341

Теги: #нардеп #розшук
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