ДБР ініціює оголошення нардепа Киви у міжнародний розшук

Державне бюро розслідувань має намір оголосити у міжнародний розшук народного депутата Іллю Киву.

"Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Іллі Киви у міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений закордонним колегам", - повідомляє ДБР у Телеграмі у суботу.

У ДБР нагадали, що 10 березня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду Львова задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого Управління ДБР та обрав Киві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше Офіс генерального прокурора повідомив Киві про підозру у державній зраді та порушенні територіальної цілісності.

У повідомленні йдеться, що за день до вторгнення Росії на територію України, яке сталося 24 лютого, Кива записав відеопривітання з російським днем захисника вітчизни та "озвучив потребу у звільненні України".

У ДБР також зазначили, що Кива зараз перебуває за кордоном, а партія, до якої він належав – "Опозиційна платформа – За життя", 3 березня виключила його зі своїх лав.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/2341