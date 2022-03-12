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14:42 12.03.2022

Україна запроваджує заборону на експорт добрив – Мінагрополітики

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Україна запроваджує заборону на експорт добрив – Мінагрополітики

Уряд України запроваджує заборону на експорт добрив з України, повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко у Facebook.

"У зв'язку з воєнним станом для збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив уряд запроваджує нульову квоту для їхнього експорту. Тобто фактичну заборону на вивезення добрив з України", – зазначив він.

Лещенко уточнив, що це стосується азотних (код УКТ ЗЕД 3102), фосфорних (код УКТ ЗЕД 3103) та калійних (код УКТ ЗЕД 3104) мінеральних чи хімічних добрив.

За його словами, у цьому списку також складні добрива – із вмістом двох або трьох поживних елементів: азоту, фосфору та калію; інших добрив; товарів цієї групи у таблетках, упаковках масою брутто не більше за 10 кг (код УКТ ЗЕД 3105).

"Наголошую, що ця заборона має вимушений і тимчасовий характер і застосовується для відновлення рівноваги певних товарів на внутрішньому ринку та забезпечення посівної кампанії, що надзвичайно важливо, щоб не допустити продовольчої кризи в Україні та світі", – зазначив глава Мінагрополітики.

Як повідомлялося, декількома днями раніше уряд вніс добрива до переліку товарів критичного імпорту, для закупівлі яких дозволено купувати валюту.

Теги: #експорт #заборона #добрива
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