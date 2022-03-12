Громади, які приймають переселенців, отримають додаткові кошти із центру – Зеленський

Уряд України ухвалив рішення про компенсацію місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг під час розміщення переселенців із зони бойових дій, повідомив у відеозверненні в суботу вдень президент України Володимир Зеленський.

"За попередньою оцінкою, громади щонайменше десяти областей України отримають конкретні гроші від центральної влади, щоб переселенці були забезпечені всім", - сказав він.

За словами президента, "зараз час, який потребує від нас бути ефективними і у рутинних справах. Виконувати свою роботу повністю, допомагати колегам, дбати про своїх близьких. І при цьому віддавати все, що потрібно для нашої оборони. Для наших захисників.