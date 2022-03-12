Зеленський звернувся до всіх лідерів світу із проханням допомогти звільнити мера Мелітополя

Президент України Володимир Зеленський звернувся до всіх світових лідерів із проханням допомогти у звільненні мера Мелітополя Івана Федорова, якого напередодні викрали російські військовослужбовці.

"Вчора окупанти захопили в полон мера Мелітополя. Івана Федорова. Громада міста вимагає звільнити його. І це дуже важливо. Я вдячний кожному мелітопольцю за цей опір, за цю позицію. Окупанти повинні бачити, що вони чужі нашій землі, на всій нашій землі України, і ніколи не будуть прийняті. Вночі і сьогодні постійно говоримо з партнерами про цю ситуацію з нашим міським головою. Вимога проста - негайно звільнити його з полону. Ми звертаємося до всіх лідерів світу, які розмовляють з Москвою. Франції, Німеччини, Ізраїлю та інших", - заявив Зеленський у відеозверненні у суботу.

Глава держави зазначив, що вже зателефонував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, а також провів відповідну розмову із президентом Франції Еманнуелем Макроном.

"Я говоритиму з усіма, з ким потрібно, щоб звільнили наших людей. Ми очікуємо, щоб вони – лідери світу – показали, як вони можуть вплинути на ситуацію. Як вони можуть зробити просту річ – звільнити одну людину. Людину, яка уособлює собою всю мелітопольську громаду. Українців, які не здаються", - сказав Зеленський.