Події

13:32 12.03.2022

Мер Дніпра закликав городян за можливості повертатися до роботи

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Мер Дніпра закликав городян за можливості повертатися до роботи

Мер міста Дніпра Борис Філатов закликав городян та підприємців за можливості повертатися до роботи, щоб підтримати українську економіку.

"Повномасштабна війна, яку Росія почала проти України, має не тільки бойовий, а й економічний фронт. Тому ті, хто має можливість та бажання, мають повернутися на робочі місця та продовжувати працювати", - цитує слова Філатова, сказані під час брифінгу в суботу, пресслужба Дніпровської міськради.

За словами Філатова, варіант "пересидіти війну, не працюючи, не підходить", оскільки необхідно допомагати українській армії, фронту та тилу.

"Ми повинні виробляти так званий додатковий продукт. Тому, хто має можливість запускати виробництва, займатися комерцією та бізнесом, будь ласка, підключайтеся. Економіка має працювати", - наголосив мер.

Він також закликав городян виконувати вимоги воєнного часу — дотримуватися комендантських годин, правил світломаскування та інформаційної гігієни.

Теги: #робота #дніпро #заклик
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