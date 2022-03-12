У Сумській області захоплено 3 танки та "Мста-С" армії РФ - Міноборони

Захисники України захопили у Сумській області три танки моделі Т-72Б.і 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" російської окупаційної армії.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України у суботу, трофеї дісталися силам територіальної оборони Сумської області.

Крім того, було ліквідовано щонайменше двох російських військових.

Також, за даними Міноборони, 12 березня близько 5:00 російська армія здійснила авіаналіт на Суми, мало місце кілька влучень. Інформації про пошкодження та жертви поки що немає.