Події

11:45 12.03.2022

У Сумській області захоплено 3 танки та "Мста-С" армії РФ - Міноборони

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Захисники України захопили у Сумській області три танки моделі Т-72Б.і 152-мм самохідну гаубицю 2С19 "Мста-С" російської окупаційної армії.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України у суботу, трофеї дісталися силам територіальної оборони Сумської області.

Крім того, було ліквідовано щонайменше двох російських військових.

Також, за даними Міноборони, 12 березня близько 5:00 російська армія здійснила авіаналіт на Суми, мало місце кілька влучень. Інформації про пошкодження та жертви поки що немає.

Теги: #війна #трофеї #сумськаобласть
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