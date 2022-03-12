Події

10:41 12.03.2022

Унаслідок ракетного обстрілу окупанта по Василькову Київської області повністю знищено аеропорт – мер

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Унаслідок ракетного обстрілу окупанта по Василькову Київської області повністю знищено аеропорт – мер

Унаслідок ракетних ударів окупанта по Василькову знищено аеропорт, повідомила міська голова Василькова Наталія Баласинович.

"Сьогодні близько 7 ранку ворожі сили обстріляли місто Васильків, вісім ракет влучили, обстріляли аеропорт. Унаслідок ракетних ударів аеропорт повністю знищено, знищено льотну смугу, детонував склад із боєприпасами, й вони досі детонують", - сказала вона у відеозверненні на сторінці у фейсбуці.

За словами мера, одна з ракет окупантів влучила у склад боєприпасів.

"Також знищено склад із паливно-мастильними матеріалами, через що ліквідовано роботу нашого аеропорту", - сказала Баласинович.

Мер закликала всіх жителів Василькова залишатися вдома та в укриттях. "У нашому місті зараз небезпека, будь ласка, не виходьте без необхідності на вулиці", - наголосила вона.

 

Теги: #аеропорт #васильків #бомбардування
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