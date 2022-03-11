США запровадили санкції проти членів правління ВТБ, оновили санкції стосовно Вексельберга

Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти 10 колишніх і нинішніх членів правління банку ВТБ, а також про додаткові заходи стосовно бізнесмена Віктора Вексельберга.

У повідомленні міністерства про ВТБ зазначається, що "всі 10 людей потрапили під санкції, тому що або є зараз, або були в минулому керівниками, високопоставленими посадовцями або членами правління (банку - ІФ), або ж тому що працювали в секторі фінансових послуг Росії". Зокрема, в списку значаться Максим Кондратенко, Ольга Дергунова, Еркін Норов.

Крім того, Мінфін повідомляє, що обмежувальні заходи проти Вексельберга, запроваджені в 2018 році, відтепер діятимуть і в рамках нового указу президента США, що стосується людей, "які працюють або працювали у сфері високих технологій у російській економіці".

Раніше Держдеп повідомив, що США запроваджують санкції проти дружини та дорослих дітей прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, а також проти 12 членів Державної думи РФ.

"Ми також запроваджуємо санкції проти 12 членів російської Держдуми, які керували зусиллями з визнання так званих Донецької та Луганської народних республік, а також проти дружини та дорослих дітей прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова", - сказав представник держдепартаменту Нед Прайс.

У свою чергу Мінфін США пояснив, що санкції запроваджуються, зокрема, проти Геннадія Зюганова, В'ячеслава Володіна, Леоніда Калашникова, Володимира Кашина.