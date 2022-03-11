На Київщині у п'ятницю вдалося евакуювати понад 8 тис. людей, за три дні - понад 25 тис. - Кулеба

У Київській області в п'ятницю вдалося евакуювати понад 8 тис. людей, упродовж трьох днів – понад 25 тис. людей, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Увесь день тривала евакуація. Сьогодні вранці в нас було шість затверджених маршрутів, проте змогли евакуювати людей лише за трьома. Буча, Гостомель, Ірпінь - там справді було дотримано режиму тиші, що дало змогу безпечно вивозити жителів області", - написав Кулеба в Телеграм-каналі в п'ятницю.

Він додав, що сподівається на продовження евакуації в суботу.

Джерело: https://t.me/kyivoda/2029