Події

23:15 11.03.2022

На Київщині у п'ятницю вдалося евакуювати понад 8 тис. людей, за три дні - понад 25 тис. - Кулеба

1 хв читати

У Київській області в п'ятницю вдалося евакуювати понад 8 тис. людей, упродовж трьох днів – понад 25 тис. людей, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Увесь день тривала евакуація. Сьогодні вранці в нас було шість затверджених маршрутів, проте змогли евакуювати людей лише за трьома. Буча, Гостомель, Ірпінь - там справді було дотримано режиму тиші, що дало змогу безпечно вивозити жителів області", - написав Кулеба в Телеграм-каналі в п'ятницю.

Він додав, що сподівається на продовження евакуації в суботу.

Джерело: https://t.me/kyivoda/2029

Теги: #евакуація #київщина
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:29 11.03.2022
Російські військові зірвали у п'ятницю евакуацію за 6 маршрутами – Верещук

Російські військові зірвали у п'ятницю евакуацію за 6 маршрутами – Верещук

22:27 11.03.2022
Повітряні сили України знищили ворожий пункт управління в Київському напрямку – Залужний

Повітряні сили України знищили ворожий пункт управління в Київському напрямку – Залужний

19:43 11.03.2022
Росія зірвала евакуацію з Ізюму - Синєгубов

Росія зірвала евакуацію з Ізюму - Синєгубов

17:32 11.03.2022
Уряд допомагає в евакуації 12 підприємств за програмою переміщення бізнесу на Західну Україну - Гетманцев

Уряд допомагає в евакуації 12 підприємств за програмою переміщення бізнесу на Західну Україну - Гетманцев

14:42 11.03.2022
Евакуйовані з Бучі у п'ятницю прибули до Білогородки – голова обладміністрації

Евакуйовані з Бучі у п'ятницю прибули до Білогородки – голова обладміністрації

13:55 11.03.2022
В Ізюмі триває запеклий бій, евакуація неможлива - начальник управління міськради

В Ізюмі триває запеклий бій, евакуація неможлива - начальник управління міськради

13:28 11.03.2022
Готують евакуацію персоналу та підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату - ОВА

Готують евакуацію персоналу та підопічних Оскільського психоневрологічного інтернату - ОВА

12:59 11.03.2022
У Броварському районі точаться бойові дії, три громади Вишгородського району на межі гуманітарної катастрофи, Славутич повністю ізольований – голова Київської ОВА

У Броварському районі точаться бойові дії, три громади Вишгородського району на межі гуманітарної катастрофи, Славутич повністю ізольований – голова Київської ОВА

11:03 11.03.2022
"Укрзалізниця" за 15 днів війни евакуювала вже понад 2 млн людей

"Укрзалізниця" за 15 днів війни евакуювала вже понад 2 млн людей

10:48 11.03.2022
Голова Київської ОВА: Відомо про чотирьох постраждалих від ракетного обстрілу в Баришівці

Голова Київської ОВА: Відомо про чотирьох постраждалих від ракетного обстрілу в Баришівці

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Країни G-7 готові запроваджувати подальші санкції до РФ і притягти Путіна до відповідальності

Стефанчук – білорусам: Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому ви – шахові пішаки

Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців з України - Держприкордонслужба

Світ має реагувати на "ядерний тероризм", до якого вдаються російські окупанти – Данілов

Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

ОСТАННЄ

США запровадили санкції проти членів правління ВТБ, оновили санкції стосовно Вексельберга

ВВП України у 2021 р. зріс на 3,4% – Держстат

ЦБ РФ уточнив порядок видачі готівкової валюти з рахунків, відкритих до 9 березня

Лукашенко та Путін домовилися про постачання до Білорусі сучасних зразків військової техніки, заявляють у Мінську

Недостатня реакція світової спільноти на окупацію РФ Криму в 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України – Ердоган

У МВС вважають імовірність нападу Білорусі на Україну "порівняно невеликою"

Інфляція в Україні в лютому зросла до 1,6%, у річному вимірі – до 10,7% – Держстат

Не повинно бути ніякої легітимізації присутності РФ на ядерних об'єктах України – Кулеба

США запроваджують санкції проти членів сім'ї Пєскова - держдепартамент

Кулеба: Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА