Інфляція в Україні в лютому зросла до 1,6%, у річному вимірі – до 10,7% – Держстат

Зростання споживчих цін в Україні в лютому 2022 року прискорилося до 1,6% з 1,3% у січні, 0,6% – у грудні та 0,8% – у листопаді 2021 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

У лютому минулого року інфляція становила 1%, тому в річному вимірі вона зросла до 10,7% із 10% за підсумками січня, зазначило відомство.

Базова інфляція за минулий місяць також зросла 1% з 0,1% у січні, 0,4% у грудні та 0,8% у листопаді. З урахуванням 0,5% у лютому 2021 року в річному вимірі вона збільшилася до 8,2% з 7,6% за підсумками січня.

За даними Держстату, на споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,4%. Найбільше (на 12,1%) подорожчали овочі. На 4,7-1,5% зросли ціни на яловичину, олію, рис, хліб, фрукти, молоко та молочні продукти, рибу та продукти з риби, сало, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, макаронні вироби. На 5,7% подешевшали яйця, на 0,4% - цукор, на 0,3% - свинина.

Як зазначає статистичне відомство, одяг і взуття подешевшали на 4,2%, зокрема одяг – на 4,6%; взуття – на 3,8%.

За його даними, зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося переважно через підвищення тарифів на послуги з управління багатоквартирними будинками на 1,3%, цін на утримання та ремонт житла – на 1,1%.

Ціни на транспорт зросли на 3,7%, насамперед за рахунок подорожчання палива та мастил на 7,9%, а також проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,4%, зазначив Держстат.

Як зазначив на своєму сайті Нацбанк України, інфляція у лютому суттєво перевищила траєкторію його прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2022 року. "Інфляційний тиск посилювався на тлі нагнітання військової загрози і, зрештою, вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого. Насамперед стрімко зросли ціни на продукти харчування та пальне через надмірний попит і порушення ланцюгів постачання", – пояснив НБУ.

Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.

Споживчі ціни у лютому 2022р, %

лютий-22 до січня-22 лютий-22 до лютого-21 Індекс споживчих цін 1,6 10,7 Продукти харчування та безалкогольні напої 2,4 14,3 Продукти харчування 2,5 14,9 Хліб і хлібопродукти 2,3 17,7 Хліб 2,8 19,6 Макаронні вироби 1,5 11,0 М'ясо та м'ясопродукти 0,9 13,9 Риба та рибопродукти 2,1 9,8 Молоко 2,1 14,0 Сир і м'який сир (сир) 2,1 11,6 Яйця -5,7 1,2 Масло вершкове 4,1 17,4 Олія соняшникова 0,9 25,8 Фрукти 2,6 -9,2 Овочі 12,1 34,5 Цукор -0,4 15,9 Безалкогольні напої 1,6 5,2 Алкогольні напої, тютюнові вироби 1,2 9,2 Одяг і взуття -4,2 -5,9 Одяг -4,6 -6,2 Взуття -3,8 -6,5 Житло, вода, електроенергія, газ та ін. 0,2 6,4 Утримання та ремонт житла 1,1 14,0 Водопостачання 0,0 12,8 Прибирання сміття 0,8 1,8 Каналізація 0,0 15,9 Утримання будинків та прибудинкових територій 1,3 7,4 Електроенергія 0,0 -7,4 Природний газ 0,0 29,6 Гаряча вода, опалення 0,0 -1,6 Предмети домашнього побуту, побутова техніка та поточне утримання житла 0,7 4,1 Охорона здоров'я 1,2 6,9 Фармацевтична продукція, медичні товари й обладнання 1,2 5,5 Амбулаторні послуги 1,1 10,9 Транспорт 3,7 13,7 Паливо та мастила 7,9 27,5 Транспортні послуги 1,3 18,6 Пасажирський залізничний транспорт -1,4 16,1 Пасажирський автодорожній транспорт 1,4 21,1 Зв'язок 0,3 7,6 Відпочинок та культура 1,0 4,5 Освіта 0,2 17,0 Ресторани та готелі 1,3 10,1 Різні товари та послуги 0,6 8,4

Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і частини Донецької та Луганської областей.

Дані: Держстат