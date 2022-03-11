Інфляція в Україні в лютому зросла до 1,6%, у річному вимірі – до 10,7% – Держстат
Зростання споживчих цін в Україні в лютому 2022 року прискорилося до 1,6% з 1,3% у січні, 0,6% – у грудні та 0,8% – у листопаді 2021 року, повідомила Державна служба статистики (Держстат).
У лютому минулого року інфляція становила 1%, тому в річному вимірі вона зросла до 10,7% із 10% за підсумками січня, зазначило відомство.
Базова інфляція за минулий місяць також зросла 1% з 0,1% у січні, 0,4% у грудні та 0,8% у листопаді. З урахуванням 0,5% у лютому 2021 року в річному вимірі вона збільшилася до 8,2% з 7,6% за підсумками січня.
За даними Держстату, на споживчому ринку в лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,4%. Найбільше (на 12,1%) подорожчали овочі. На 4,7-1,5% зросли ціни на яловичину, олію, рис, хліб, фрукти, молоко та молочні продукти, рибу та продукти з риби, сало, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, макаронні вироби. На 5,7% подешевшали яйця, на 0,4% - цукор, на 0,3% - свинина.
Як зазначає статистичне відомство, одяг і взуття подешевшали на 4,2%, зокрема одяг – на 4,6%; взуття – на 3,8%.
За його даними, зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося переважно через підвищення тарифів на послуги з управління багатоквартирними будинками на 1,3%, цін на утримання та ремонт житла – на 1,1%.
Ціни на транспорт зросли на 3,7%, насамперед за рахунок подорожчання палива та мастил на 7,9%, а також проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,4%, зазначив Держстат.
Як зазначив на своєму сайті Нацбанк України, інфляція у лютому суттєво перевищила траєкторію його прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за січень 2022 року. "Інфляційний тиск посилювався на тлі нагнітання військової загрози і, зрештою, вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого. Насамперед стрімко зросли ціни на продукти харчування та пальне через надмірний попит і порушення ланцюгів постачання", – пояснив НБУ.
Як повідомлялося, у 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.
Споживчі ціни у лютому 2022р, %
|лютий-22 до січня-22
|лютий-22 до лютого-21
|Індекс споживчих цін
|1,6
|10,7
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|2,4
|14,3
|Продукти харчування
|2,5
|14,9
|Хліб і хлібопродукти
|2,3
|17,7
|Хліб
|2,8
|19,6
|Макаронні вироби
|1,5
|11,0
|М'ясо та м'ясопродукти
|0,9
|13,9
|Риба та рибопродукти
|2,1
|9,8
|Молоко
|2,1
|14,0
|Сир і м'який сир (сир)
|2,1
|11,6
|Яйця
|-5,7
|1,2
|Масло вершкове
|4,1
|17,4
|Олія соняшникова
|0,9
|25,8
|Фрукти
|2,6
|-9,2
|Овочі
|12,1
|34,5
|Цукор
|-0,4
|15,9
|Безалкогольні напої
|1,6
|5,2
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|1,2
|9,2
|Одяг і взуття
|-4,2
|-5,9
|Одяг
|-4,6
|-6,2
|Взуття
|-3,8
|-6,5
|Житло, вода, електроенергія, газ та ін.
|0,2
|6,4
|Утримання та ремонт житла
|1,1
|14,0
|Водопостачання
|0,0
|12,8
|Прибирання сміття
|0,8
|1,8
|Каналізація
|0,0
|15,9
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|1,3
|7,4
|Електроенергія
|0,0
|-7,4
|Природний газ
|0,0
|29,6
|Гаряча вода, опалення
|0,0
|-1,6
|Предмети домашнього побуту, побутова техніка та поточне утримання житла
|0,7
|4,1
|Охорона здоров'я
|1,2
|6,9
|Фармацевтична продукція, медичні товари й обладнання
|1,2
|5,5
|Амбулаторні послуги
|1,1
|10,9
|Транспорт
|3,7
|13,7
|Паливо та мастила
|7,9
|27,5
|Транспортні послуги
|1,3
|18,6
|Пасажирський залізничний транспорт
|-1,4
|16,1
|Пасажирський автодорожній транспорт
|1,4
|21,1
|Зв'язок
|0,3
|7,6
|Відпочинок та культура
|1,0
|4,5
|Освіта
|0,2
|17,0
|Ресторани та готелі
|1,3
|10,1
|Різні товари та послуги
|0,6
|8,4
Без урахування тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, м. Севастополя і частини Донецької та Луганської областей.
Дані: Держстат