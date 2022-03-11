Події

22:02 11.03.2022

У Миколаєві війська РФ продовжують хаотичну стрілянину по цивільним об'єктам– голова Миколаївської ОДА

1 хв читати

У Миколаєві війська РФ продовжують безладну стрілянину по цивільним об'єктам, повідомив голова Миколаївської обласної цивільної адміністрації Віталій Кім.

"Безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє переміщення... Стріляють безладно, не цілячись", - повідомив Кім у Telegram-каналі.

Також, за його словами, сталося 2 влучення на вул. Будівельників та на автостоянці ТЦ "Епіцентр" на Херсонському шосе. Обидва без ушкоджень. Загиблих наразі немає.

За уточненою інформацією, снаряди влучили в міську котельню, на вул. Космонавтів та квартиру на вул. Васляєва. На вул. Новобузька – пожежа в кафе, на вул. Миру – пожежа автомобіля, на вул. Першотравнева чоловік отримав осколкове поранення.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/611

Теги: #миколаїв #інфраструктура #обстріл
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:50 11.03.2022
У Миколаєві війська РФ продовжують хаотичну стрілянину по цивільним об'єктам– голова Миколаївської ОДА

У Миколаєві війська РФ продовжують хаотичну стрілянину по цивільним об'єктам– голова Миколаївської ОДА

20:27 11.03.2022
Російські війська обстрілюють Миколаїв із північно-східного боку - голова ОВА

Російські війська обстрілюють Миколаїв із північно-східного боку - голова ОВА

17:34 11.03.2022
Загинув колишній проректор Харківського університету внутрішніх справ – Геращенко

Загинув колишній проректор Харківського університету внутрішніх справ – Геращенко

13:45 11.03.2022
Мер Івано-Франківська попросив жителів трьох районів міста залишити свої помешкання через небезпеку обстрілів

Мер Івано-Франківська попросив жителів трьох районів міста залишити свої помешкання через небезпеку обстрілів

12:32 11.03.2022
Унаслідок артобстрілу Золочева на Харківщині 1 жінка загинула, 2 поранені – прокуратура

Унаслідок артобстрілу Золочева на Харківщині 1 жінка загинула, 2 поранені – прокуратура

12:09 11.03.2022
На момент обстрілу Оскільського психоневрологічного інтернату люди перебували в укритті, жертв немає - ДСНС

На момент обстрілу Оскільського психоневрологічного інтернату люди перебували в укритті, жертв немає - ДСНС

10:48 11.03.2022
Голова Київської ОВА: Відомо про чотирьох постраждалих від ракетного обстрілу в Баришівці

Голова Київської ОВА: Відомо про чотирьох постраждалих від ракетного обстрілу в Баришівці

10:48 11.03.2022
Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

10:27 11.03.2022
Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

10:12 11.03.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по Баришівці - голова Київської ОДА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Баришівці - голова Київської ОДА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Країни G-7 готові запроваджувати подальші санкції до РФ і притягти Путіна до відповідальності

Стефанчук – білорусам: Провокація з бомбардуванням вашої території – злочинний план Путіна, в якому ви – шахові пішаки

Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців з України - Держприкордонслужба

Світ має реагувати на "ядерний тероризм", до якого вдаються російські окупанти – Данілов

Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

ОСТАННЄ

Російські військові зірвали у п'ятницю евакуацію за 6 маршрутами – Верещук

Повітряні сили України знищили ворожий пункт управління в Київському напрямку – Залужний

Не повинно бути ніякої легітимізації присутності РФ на ядерних об'єктах України – Кулеба

США запроваджують санкції проти членів сім'ї Пєскова - держдепартамент

Кулеба: Відсьогодні ми знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС

Країни G-7 готові запроваджувати подальші санкції до РФ і притягти Путіна до відповідальності

Захисники Маріуполя практично знищили батальйонну тактичну групу 102 полку 150 мотострілецької дивізії ЗС Росії

МЗС України закликає міжнародну спільноту відреагувати на викрадення мера Мелітополя російськими окупантами

НБУ спростував інформацію щодо обмеження системи SWIFT в Україні

ССО ЗСУ знищили колону російської військової техніки у Чугуївському районі на Харківщині - Синєгубов

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА