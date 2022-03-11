Події

21:50 11.03.2022

У Миколаєві війська РФ продовжують хаотичну стрілянину по цивільним об'єктам– голова Миколаївської ОДА

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У Миколаєві війська РФ продовжують безладну стрілянину по цивільним об'єктам, повідомив голова Миколаївської обласної цивільної адміністрації Віталій Кім.

"Безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє переміщення... Стріляють безладно, не цілячись", - повідомив Кім у Telegram-каналі.

Також, за його словами, сталося 2 влучення на вул. Будівельників та стоянки ТЦ "Епіцентр" на Херсонському шосе. Обидва без ушкоджень.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/611

Теги: #миколаїв #інфраструктура #обстріл
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