У Миколаєві війська РФ продовжують хаотичну стрілянину по цивільним об'єктам– голова Миколаївської ОДА

У Миколаєві війська РФ продовжують безладну стрілянину по цивільним об'єктам, повідомив голова Миколаївської обласної цивільної адміністрації Віталій Кім.

"Безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє переміщення... Стріляють безладно, не цілячись", - повідомив Кім у Telegram-каналі.

Також, за його словами, сталося 2 влучення на вул. Будівельників та стоянки ТЦ "Епіцентр" на Херсонському шосе. Обидва без ушкоджень.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/611