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20:18 11.03.2022

ЄС у суботу представить черговий пакет санкцій проти РФ - заява

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ЄС у суботу представить четвертий пакет санкцій проти РФ, йдеться в заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, опублікованій в п'ятницю.

"Завтра ми представимо четвертий пакет заходів, щоб і надалі ізолювати Росію", - йдеться в заяві фон дер Ляєн. Зазначається, що санкції буде спрямовано на виснаження ресурсів, які РФ використовує для військової агресії в Україні.

Нові санкції ЄС включатимуть скасування статусу країни найбільшого сприяння для Росії, заходи проти російської еліти, закриття російській державі та еліті доступу до криптоактивів для обходу санкцій, а також інші обмеження.

Теги: #єс #росія #санкції #експрес
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