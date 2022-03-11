Кабмін заради резервного фонду скоротив видатки на підтримку сільгоспвиробників, інвестпроекти та низку інших програм

Кабінет Міністрів для поповнення резервного фонду скоротив фінансування низки державних програм, зокрема, на 4,4 млрд грн зменшив видатки на підтримку сільгоспвиробників, на 3,55 млрд грн - на розвиток інфраструктури аеропорту і на 3,2 млрд грн - капітальні вкладення в державні інвестпроекти.

Про це свідчить постанова уряду від 10 березня №245, розміщена на "Урядовому порталі".

Окрім цього, видатки на господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабміну скорочено на 2,15 млрд грн, на Фонд енергоефективності - на 2,6 млрд грн.

Кабмін також зменшив субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів ремонтно-реставраційних робіт пам'яток культурної спадщини на 1,8 млрд грн.

Ще по 1,5 млрд грн до резервного фонду переспрямували за рахунок скорочення видатків на держпідтримку кінематографії, субвенцію місцевим бюджетам для фінансування програми "Нова українська школа", субвенцію на пожежну безпеку в навчальних закладах, субвенцію на модернізацію шкільних їдалень, а також національну програму інформатизації.

Окрім цього, на 1,3 млрд грн скорочено видатки на загальнодержавні заходи у сфері освіти і на таку саму суму - видатки на розвиток фізкультури та спорту.

Також на 1 млрд грн уряд зменшив фінансування цільової програми "Питна вода України на 2022-2026 роки", відмовилося від поповнення на таку саму суму статутного капіталу АТ "Українські національні авіалінії". На 1 млрд грн також скорочено видатки на управління у сфері митної політики.

Зменшено фінансування і багатьох інших програм, а також субвенцій та інших видаткових статей.

У результаті резервний фонд отримав додаткові 50,8 млрд грн, що має дозволити в умовах воєнного стану оперативно забезпечувати потреби сектора безпеки та оборони.

Джерело: https://cutt.ly/bALLokk