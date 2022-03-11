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18:49 11.03.2022

Україна та Польща сформували сильний союз – Зеленський

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Україна та Польща сформували сильний союз – Зеленський

Україна та Польща вже сформували сильний союз, який виріс із реальності, заявив у п'ятницю президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок у польському сеймі. Текст виступу виклав у фейсбуці заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

"Я відчуваю, що ми вже сформували надзвичайно сильний союз. Хай неформальний. Але союз, який виріс із реальності. А не зі слів на папері. З тепла у нашому серці, а не з промов політиків на самітах", - сказав він.

"З того, як ви поставилися до наших людей. До українців, які врятувалися на вашій землі від зла, яке прийшло на нашу землю. Більше ніж півтора мільйона громадян України! В абсолютній більшості жінки та діти. Вони не почуваються на чужині, не почуваються у приймах. Ви зустріли наших людей у своїх родинах. Із польською делікатністю. З братською добротою", - продовжив президент України.

Зеленський також подякував Польщі за "докладені зусилля, щоб ми могли убезпечити українське небо".

"За 16 днів цієї війни українська гордість і польська честь, українська сміливість у боях і польська щирість допомагають нам... Дозволяють мені сказати зараз важливі слова. Слова про те, що між нашими народами панує справжній мир. Мир між рідними. Мир між братами", - сказав президент України, додавши, що "зараз я дуже хочу, щоб ці слова почули наші спільні сусіди. Білоруси".

Зеленський також відзначив допомогу Польщі в підтримці євроінтеграції України. "Ми бачили вчора (на зустрічі лідерів країн Євросоюзу – ІФ), як і про що говорили країни Євросоюзу. Ми бачили, хто був справжнім лідером і боровся за сильну Європу. За спільну європейську безпеку. А хто намагався зупинити нас. Хто намагався Вас зупинити...", - сказав він.

"Я вдячний за всю допомогу, яку ми отримали від вашої держави, вашого народу. Я вдячний за зусилля, яких ви докладаєте, щоб ми могли убезпечити українське небо. Я вірю, що нам вдасться досягти результату в тому, що дуже потрібно нам усім. Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, то ми розділимо перемогу з нашими братами та сестрами. Це наша велич. І ваша велич. Це боротьба за нашу та вашу свободу. Це спільна історія великих народів!", - сказав на завершення Зеленський.

 

Теги: #президент #союз #польща
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