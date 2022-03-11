Події

18:06 11.03.2022

Понад 1500 маріупольців було вбито окупантами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів - міськрада

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Понад півтори тисячі жителів Маріуполя було вбито російськими військами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів, повідомляє Маріупольська міськрада.

"1582 мирних маріупольця вбито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів. Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні", - йдеться у повідомленні міськради у Telegram-каналі.

"Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://t.me/mariupolrada/8820

Теги: #жертви #маріуполь #обстріли
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