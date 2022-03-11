Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі - глава МЗС

Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі, повідомила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Підтримка Швецією України зростає. Надання додаткового необхідного обладнання, зокрема захисного спорядження, дронів і біноклів, є останнім вкладом Швеції на підтримку України. Ми продовжуємо підтримувати мужній народ України", - написала Лінде у твіттері у п'ятницю.

Джерело: https://twitter.com/AnnLinde/status/1502280347869929479?s=20&t=xCbNVGyBnPwyGa79Y5x5gg