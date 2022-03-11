Українські ІТ-компанії зібрали за десять днів війни 710 млн грн на потреби країни

За перші десять днів війни українські ІТ-компанії зібрали на потреби країни 710 млн грн, повідомила пресслужба Асоціації IT Ukraine у п'ятницю.

Зазначається, що 352 млн грн ІТ-компанії спрямували на гуманітарні цілі, 183 млн грн на сплату податків авансом, 175 млн грн - на підтримку ЗСУ.

"ІТ-галузь України успішно пристосувалась до роботи в нових умовах завдяки заздалегідь підготовленим планам дій бізнесу в екстремальних ситуаціях. Першочерговим пріоритетом індустрії є люди, тому компанії спрямовують великі ресурси на підтримку армії і гуманітарні проекти. ІТ-фахівці з військовим досвідом приєднались до ЗСУ і ТрО, а ті з них, хто поки що не взяв зброю в руки, - захищають країну на кібер-фронті, працюють на своїх робочих місцях та забезпечують надходження валюти до державного бюджету. Таким чином кожний робить свій внесок у нашу перемогу", - наведено слова виконавчого директора Асоціації IT Ukraine Костянтина Васюка.

Окрім фінансової допомоги, ІТ-компанії підтримують численні волонтерські ініціативи, зокрема: збір коштів за кордоном, постачання загонам тероборони медикаментів, засобів захисту та комп'ютерного обладнання, підтримку лікарів, створення онлайн-платформ для волонтерів тощо.