СБУ затримала двох російських інформаторів на Донеччині, допитує бойовиків "ЛНР"

Минулої доби СБУ затримала двох російських інформаторів у Донецькій області, допитує взятих у полон бойовиків "ЛНР".

"У Донецькій області спецслужба викрила та затримала двох посібників окупантів – місцевих мешканців, які передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію ЗСУ. У Сєвєродонецьку СБУ схопила навідників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати місто", - йдеться у повідомленні СБУ у Telegram-каналі.

За інформацією української спецслужби, на Луганщині СБУ розпочала допит десяти захоплених у полон учасників так званих військових підрозділів ЛНР, розбитих у боях під Сєвєродонецьком.

У Полтавській області, як ідеться у повідомленні СБУ, за держзраду затримано трьох місцевих жителів, які брали участь у пропагандистській акції російських ЗМІ, закликаючи українських військових переходити на бік ворога.