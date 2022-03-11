"Укрзалізниця" відкрила Центр передачі гуманітарних вантажів у Самборі

"Укрзалізниця" продовжує розширювати мережу можливостей щодо доставки гуманітарних вантажів та відкрила склад у Самборі за адресою вул. Вокзальна, 1/16.

Як зазначено в телеграм-каналі "Укрзалізниці", у Самборі вантажі розподілятимуть по вагонах і відправлятимуть до міст, що найбільше потребують допомоги через воєнну агресію Росії проти України.

"Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування тривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати", - нагадує перевізник.

Надавати вантажі бажано цілими упаковками на піддонах, уточнює "Укрзалізниця".

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1487