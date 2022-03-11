Усі об'єкти в зоні відчуження ЧАЕС перебувають під контролем російських військових, контроль стану безпеки неможливий – ДІЯРУ

Усі розташовані в зоні відчуження об'єкти державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" продовжують перебувати під контролем військових країни-агресора, повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ).

"Починаючи з 11:22 9 березня 2022 року на майданчику ДСП "Чорнобильська АЕС" відсутнє електропостачання та, відповідно, відсутній будь-який зв'язок із персоналом, що перебуває на ДСП "Чорнобильська АЕС". Регулюючий контроль за станом ядерної та радіаційної безпеки на майданчику ДСП "Чорнобильська АЕС" та на території зони відчуження, а також контроль ядерних матеріалів на підприємстві неможливий", – зазначено в повідомленні.

Роботу Автоматизованої системи радіаційного контролю зони відчуження досі не відновлено. Реальна ситуація на майданчику наразі не відома.

За інформацією керівництва ДСП "Чорнобильська АЕС", що перебуває в м. Славутич, майданчик атомної електростанції вдалося забезпечити додатковим запасом дизельного палива для дизельних електростанцій, що забезпечують аварійне електроживлення сховищ відпрацьованого ядерного палива, а також Нового безпечного конфайменту над об'єктом "Укриття". Тривають спроби відновити зовнішнє електропостачання майданчика.