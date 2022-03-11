"Укрзалізниця" призначила додаткові регулярні поїзди з Полтави та Кременчука на захід країни

"Укрзалізниця" (УЗ) призначила два додаткових регулярних поїзди - з Кременчука до Івано-Франківська та з Полтави до Чернівців.

Як повідомила УЗ у Телеграм-каналі у п'ятницю, поїзд №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ відправляється з Кременчука о 15:30, прибуває до Івано-Франківська о 09:40. Назад вирушає о 16:38.

Поїзд №149/150 Полтава - Чернівці вирушає із Полтави о 15:21, прибуває до Чернівців о 12:30. Назад із Чернівців вирушає о 14:13, прибуває до Полтави о 10:40.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1483