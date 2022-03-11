Події

14:06 11.03.2022

"Укрзалізниця" призначила додаткові регулярні поїзди з Полтави та Кременчука на захід країни

1 хв читати

"Укрзалізниця" (УЗ) призначила два додаткових регулярних поїзди - з Кременчука до Івано-Франківська та з Полтави до Чернівців.

Як повідомила УЗ у Телеграм-каналі у п'ятницю, поїзд №129/130 Кременчук - Івано-Франківськ відправляється з Кременчука о 15:30, прибуває до Івано-Франківська о 09:40. Назад вирушає о 16:38.

Поїзд №149/150 Полтава - Чернівці вирушає із Полтави о 15:21, прибуває до Чернівців о 12:30. Назад із Чернівців вирушає о 14:13, прибуває до Полтави о 10:40.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1483

Теги: #укрзалізниця #поїзди #додаткові
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:03 11.03.2022
"Укрзалізниця" за 15 днів війни евакуювала вже понад 2 млн людей

"Укрзалізниця" за 15 днів війни евакуювала вже понад 2 млн людей

19:07 10.03.2022
"Укрзалізниця" відвантажила понад 60 вагонів гумдопомоги через Закарпатський обласний логістичний хаб

"Укрзалізниця" відвантажила понад 60 вагонів гумдопомоги через Закарпатський обласний логістичний хаб

23:08 09.03.2022
"Укрзалізниця" евакуювала близько 5 тис. людей із Лимана та сусідніх міст Донбасу

"Укрзалізниця" евакуювала близько 5 тис. людей із Лимана та сусідніх міст Донбасу

18:06 09.03.2022
"Укрзалізниця" скасовує сьогоднішній рейс Львів-Хелм через перевантаженість кордону, призначає додатковий рейс Дніпро-Львів.

"Укрзалізниця" скасовує сьогоднішній рейс Львів-Хелм через перевантаженість кордону, призначає додатковий рейс Дніпро-Львів.

16:38 09.03.2022
"Укрзалізниця" спільно з УДП запускають евакуаційний маршрут Одеса - Тульча

"Укрзалізниця" спільно з УДП запускають евакуаційний маршрут Одеса - Тульча

11:03 09.03.2022
"Укрзалізниця" додає на середу евакуаційні рейси з Києва, Кривого Рогу, Дніпра

"Укрзалізниця" додає на середу евакуаційні рейси з Києва, Кривого Рогу, Дніпра

14:28 08.03.2022
"Укрзалізниця" відкрила Центр передачі гуманітарних вантажів у Чернівцях із можливістю доставки фурами

"Укрзалізниця" відкрила Центр передачі гуманітарних вантажів у Чернівцях із можливістю доставки фурами

00:18 08.03.2022
"Укрзалізниця" за час війни перевезла на Західну Україну 1,6 млн людей

"Укрзалізниця" за час війни перевезла на Західну Україну 1,6 млн людей

18:31 07.03.2022
"Укрзалізниця" звільнила провідників, які вимагають гроші, за місця на евакуаційних поїздах

"Укрзалізниця" звільнила провідників, які вимагають гроші, за місця на евакуаційних поїздах

12:13 06.03.2022
Потяг Київ-Рахів затримується на три години через обстріл перед станцією Коростень - УЗ

Потяг Київ-Рахів затримується на три години через обстріл перед станцією Коростень - УЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС - ГУР Міноборони України

Використання Росією бойовиків ІД та заяви російської пропаганди про хімзброю свідчать про спробу реалізації "сирійського сценарію" в Україні - Подоляк

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Луцького аеродрому збільшилася до чотирьох - мер

Головними напрямками зосередження російських військ залишаються Київ, Маріуполь, і просування Кривим Рогом, Кременчуком, Нікополем та Запоріжжям - Генштаб ЗСУ

Із початку російського вторгнення 78 дітей загинули і понад 100 дістали поранень - Денісова

ОСТАННЄ

ЄС перерахував Україні перші EUR300 млн макрофінансової допомоги - президент Єврокомісії

ЦІЄЇ ВЕСНИ ТРЕБА ЗРОБИТИ ПОВНОЦІНУ ПОСІВНУ КАМПАНІЮ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

СИРІЙСЬКІ НАЙМАНЦІ ПРИЙДУТЬ ВБИВАТИ НА ЧУЖІЙ ЗЕМЛІ - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Військовим частинам уже перераховано 12,5 млрд грн на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям - Резніков

Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС - ГУР Міноборони України

Російські військові продовжують обстріл Рубіжного та Кремінної Луганської області - облполіція

"Ашан" відновив доставку через відділення "Нової пошти"

ЄС ПЕРЕРАХУВАВ УКРАЇНІ ПЕРШІ EUR300 МЛН МАКРОФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ - ПРЕЗИДЕНТ ЄВРОКОМІСІЇ

В Ізюмі триває запеклий бій, евакуація неможлива - начальник управління міськради

"Vodafone Україна" відновив зв'язок в Авдіївці, Кам'янці, Чугуєві, Бердянську, Приморську, Дніпрорудному та Енергодарі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА