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14:03 11.03.2022

Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС - ГУР Міноборони України

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Путін віддав наказ про підготовку теракту на ЧАЕС - ГУР Міноборони України

За наявною інформацією президент Росії Володимир Путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній електростанції, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За наявною інформацією – Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну", - йдеться в повідомленні ГУР Міноборони на Facebook у п'ятницю.

Як зазначено, наразі ЧАЕС повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), станцію знеструмлено, а ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

"Окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенка, зайшли "білоруські фахівці". Серед них під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту. Водночас протягом останніх днів путінські війська завдали ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічному інституту (там розташований експериментальний ядерний реактор)", - зазначили в ГУР.

У відомстві поінформували, що для імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові "докази" на підтвердження своєї версії.

"Зокрема, в районі аеропорту "Антонов" у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує ймовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів у зоні ЧАЕС. Тобто, не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України", - розповіли в ГУР.

Зазначено, що зараз і Україна, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки – лише постановка за бездарним сценарієм.

"Незважаючи на це подібні дії Путіна матимуть катастрофічні наслідки для всього світу. Схоже, саме на це розраховує російський диктатор, вимагаючи неприйнятних поступок", - зазначили в ГУР Міноборони України.

Джерело: https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/268431225468305

Теги: #теракт #чаес #гур
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