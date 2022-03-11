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13:18 11.03.2022

МЗС України висловлює протест у зв'язку з позбавленням волі п'ятьох українців у справі "другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір"

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Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв'язку з безпідставним, політично вмотивованим рішенням Південного окружного військового суду в м. Ростов-на-Дону від 10 березня 2022 року про засудження за сфабрикованими обвинуваченнями до позбавлення волі п'ятьох громадян України у справі "другої сімферопольської групи "Хізб ут-Тахрір".

"Поряд із триваючими цинічними та варварськими вбивствами цивільного населення України, бомбардуваннями українських міст та інших населених пунктів, регулярним зривом домовленостей про відкриття гуманітарних коридорів, знищенням об'єктів критичної інфраструктури, захопленням українських атомних станцій та їхнього персоналу Російська Федерація продовжує ганебну практику політичних переслідувань громадян України, які були незаконно затримані на тимчасово окупованих територіях нашої держави", - йдеться в коментарі МЗС України у п'ятницю.

Згідно із судовим вироком позбавлено волі громадського журналіста "Кримської солідарності" Ремзі Бекірова та правозахисника Різу Ізотова – на 19 років, Шабана Умерова – на 18 років, Раїма Айвазова – на 17 років, Фархода Базарова – на 15 років.

Як розповіли в МЗС України, силові структури РФ затримали згаданих громадян України 27 березня 2019 року на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим під час масових обшуків та затримань, а згодом з повним ігноруванням основоположних норм міжнародного гуманітарного права незаконно перемістили на територію Росії до Ростова-на-Дону, російська сторона безпідставно обвинуватила їх, зокрема, в участі у діяльності терористичної організації.

"Ігнорування суддями свідчень про непричетність обвинувачених до інкримінованих дій, а також недопуск на територію Росії адвокатів та рідних для участі у судовому засіданні під час винесення вироку є додатковим свідченням політичної вмотивованості рішення позбавити волі громадян України", - зазначено в коментарі.

У МЗС наголосили, що РФ має негайно припинити свої звірства в Україні, вивести свої збройні сили, найманців, їхнє озброєння та техніку з території України, а також звільнити всіх незаконно засуджених громадян України, зокрема Ремзі Бекірова, Різу Ізотова, Шабана Умерова, Раїма Айвазова, Фархода Базарова. Також зазначено, що РФ та її військово-політичне керівництво мають бути притягнуті до відповідальності за вчинені міжнародно-протиправні діяння в Україні, порушення міжнародного гуманітарного права, масові злочини проти мирного населення.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити триваючі порушення Росією міжнародного гуманітарного права на території України, багаторічне застосування практики політичних переслідувань незгодних з окупацією громадян України, а також посилити санкції щодо Російської Федерації та її політичного керівництва. Закликаємо наших партнерів до більш рішучої підтримки України, яка сьогодні ціною тисяч людських життів захищає Європу від поширення "руского міра" та російської агресії. Закриття неба над Україною та посилення системи протиповітряної оборони нашої держави допоможе якнайскоріше припинити гуманітарну катастрофу, спричинену російською озброєною агресією проти українського народу", - заявили в МЗС України.

Теги: #рф #крим #мзс #татари #переслідування
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