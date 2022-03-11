Події

11:03 11.03.2022

"Укрзалізниця" за 15 днів війни евакуювала вже понад 2 млн людей

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АТ "Укрзалізниця" (УЗ) за 15 днів війни евакуювало вже понад 2 млн осіб, із них 226 тис. - за кордон, повідомила компанія у своєму Телеграм-каналі у п'ятницю.

"Найбільше пасажирів було евакуйовано з Києва та Харкова, які перебувають під постійним бомбардуванням ворога. Найпопулярніший міжнародний залізничний маршрут - до Польщі", - йдеться у повідомленні.

В УЗ зазначають, що компанія продовжує евакуацію мирного населення, а також розробляє план перевезення населення додому після закінчення бойових дій.

Теги: #евакуація #укрзалізниця #поїзди
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