Події

10:05 11.03.2022

Поки що немає домовленостей із окупантами про організацію "зеленого коридору" для дітей, жінок та літніх людей із Чернігова - голова ОВА

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Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус заявляє, що поки що немає домовленостей із окупантами про організацію "зеленого коридору" для дітей, жінок та літніх людей із Чернігова.

"У разі, щойно буде домовленість із ворогом щодо можливості організації "зеленого коридору", ми спільно з містом організуємо евакуацію людей. На сьогодні таких домовленостей немає", - розповів він у зверненні у соціальних мережах у п'ятницю вранці.

Він наголосив, що для організації евакуації необхідні гарантії від російських військ не обстрілювати колони.

"На сьогодні безпечніше перебуває у підвалі, ніж в автобусі їхати на зустріч смерті", - наголосив Чаус.

Теги: #евакуація #чернігів #коридори
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