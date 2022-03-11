Події

10:02 11.03.2022

Внаслідок авіаудару постраждали стадіон ім. Юрія Гагаріна та бібліотека у Чернігові - голова ОВА

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Внаслідок авіаудару постраждали стадіон ім. Юрія Гагаріна та бібліотека у Чернігові - голова ОВА

Внаслідок авіаудару постраждали стадіон ім. Юрія Гагаріна та бібліотека у місті Чернігові, повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Стадіон ім. Юрія Гагаріна, бібліотека у місті Чернігів - стратегічний військовий об'єкт… це вже агонія, вони б'ють по цивільних об'єктах", - розповів він у зверненні у соціальних мережах у п'ятницю вранці.

Він також розповів, що є прорив у водоканалі, який наразі відновлює роботу, і вода має з'явитися найближчим часом.

Теги: #чернігів #руйнування #авіаудари
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