У результаті авіаударів у м.Дніпро загинула людина – ДСНС

У результаті авіаударів російським агресором по місту Дніпро загинула одна людина, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

"11 березня близько 06:10 у Новокодацькому районі м. Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку та потрапляння до двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим горінням. Попередньо 1 особа загинула. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Facebook у п'ятницю вранці.

Джерело: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/330335919134304