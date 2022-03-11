Події

07:27 11.03.2022

У результаті авіаударів у м.Дніпро загинула людина – ДСНС

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У результаті авіаударів російським агресором по місту Дніпро загинула одна людина, повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій України.

"11 березня близько 06:10 у Новокодацькому районі м. Дніпро сталося три авіаудари по місту, а саме: потрапляння поблизу дитячого садка та багатоквартирного житлового будинку та потрапляння до двоповерхової взуттєвої фабрики з подальшим горінням. Попередньо 1 особа загинула. Від ДСНС залучено 20 осіб та 4 од. техніки", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці Facebook у п'ятницю вранці.

Джерело: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/330335919134304

Теги: #вибух #війна #дснс
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