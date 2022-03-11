Білорусь дозволила пересування російських ракет своєю залізницею – Центр протидії дезінформації

Влада Білорусі дозволила пересування російських ракет своєю залізницею, повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

"При цьому умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це може призвести до вибухів з численними жертвами. Зокрема, у напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться головні частини ракет "Точка-У, реактивні снаряди РСЗВ "Град", "Смерч", квазібалістичні та крилаті) ракети "Іскандерів"", – зазначається в повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що крім небезпеки детонування є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі.

"У цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати. Білоруське суспільство має вимагати від влади заборони пересування територією РБ військових ешелонів з технікою. Перевізні російські боєприпаси також стають учасниками злочину", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/624