Події

05:23 11.03.2022

Кулеба подякував Збігнєву за турботу про українських біженців

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міністру закордонних справ Республіки Польща Рау Збігнєву за турботу про біженців з України, а також обговорив з ним тиск проти Росії.

"Продуктивна зустріч із моїм другом та колегою Рау Збігневим у Варшаві. Згоден: тиск на Росію має посилюватись доти, доки вона не припинить свою варварську агресію. Подякував Польщі за турботу про громадян України, які рятуються від війни, наголосив на важливості забезпечення їхніх прав", - написав Кулеба у твіттер у п'ятницю.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1502055835782066211

Теги: #зустріч #кулеба #збігнєв
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