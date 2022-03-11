Кулеба подякував Збігнєву за турботу про українських біженців

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував міністру закордонних справ Республіки Польща Рау Збігнєву за турботу про біженців з України, а також обговорив з ним тиск проти Росії.

"Продуктивна зустріч із моїм другом та колегою Рау Збігневим у Варшаві. Згоден: тиск на Росію має посилюватись доти, доки вона не припинить свою варварську агресію. Подякував Польщі за турботу про громадян України, які рятуються від війни, наголосив на важливості забезпечення їхніх прав", - написав Кулеба у твіттер у п'ятницю.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1502055835782066211