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05:16 11.03.2022

Країни G7 готують новий пакет санкцій проти Росії - глава британського МЗС

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Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила, що у зв'язку із ситуацією навколо України країни G7 готують проти Росії новий пакет санкцій.

"Країни G7 вже розробляють пакет нових санкцій", - сказала вона, виступаючи в Атлантичній раді у Вашингтоні, де перебуває з візитом.

Вона зазначила, що суть санкцій зводиться до того, щоб досягти послаблення російської економіки.

Після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном вона в інтерв'ю The Telegraph сказала: "Ми обговорили, які ще санкції ми можемо запровадити. Нам цілком зрозуміло, що кран треба затягти тугіше".

"Санкції вже мають руйнівний вплив на російську економіку", - зазначила вона, додавши, що запроваджені обмеження "зменшують фінансування російської військової машини". Але Заходу "треба робити більше".

За її словами, настав час "покінчити зі стратегічною залежністю від недружніх держав", включно із залежністю від російських енергоносіїв.

Британський прем'єр Борис Джонсон уже пообіцяв скоротити імпорт російської нафти та газу до кінця цього року в рамках антиросійських санкцій. Трас сказала, що слід "вивчити інші можливі галузі залежності".

Вона заявила: "Мінерали це або рідкоземельні метали, ми повинні працювати над запобіганням майбутнім проблемам до того, як вони виникнуть".

Теги: #мзс #росія #санкції #великабританія
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