"Тріолан" відновив доступ до мережі на 70% у восьми містах

Інтернет-провайдер "Тріолан" після хакерської атаки відновив доступ до мережі майже на 70% вузлів у Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Рівному, Сумах і Запоріжжі, повідомили в службі підтримки компанії.

"На жаль, від початку війни ми повторно зазнали хакерської атаки на ключові вузли мережі. Низку основних маршрутизаторів були програмно виведено з ладу без можливості віддаленого відновлення. Це підла стратегія ворога, що намагається пошкодити інформаційні мережі й залишити людей без зв'язку", - йдеться в повідомленні провайдера.

Станом на 23.45 провайдерові вдалося відновити доступ до мережі майже на 70% вузлів у Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Рівному, Сумах і Запоріжжі.

"Ми намагаємося якнайскоріше зупинити зловмисників і відновити роботу мережі на всіх територіях... Відновні роботи виконуються з урахуванням комендантської години, що впливає на швидкість відновлення доступу до мережі", - наголошують у компанії.

Як повідомлялося, 9 березня мережа "Тріолану" припинила працювати близько 23:20 за київським часом.

"Тріолан" не надає доступ до інтернету через хакерську атаку на мережі, обіцяють виправити за добу.

Група компаній "Тріолан" присутня в Харкові, Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Одесі, Сумах, Рівному, Чугуєві, Броварах і смт Слобожанське Харківської області.