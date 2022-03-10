Глави МЗС Франції та Китаю обговорили війну Росії проти України, домовилися продовжити обмін думками, зокрема на Раді безпеки ООН

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан та глава МЗС КНР Ван І в режимі відеоконференції обговорили загарбницьку війну Росії проти України, повідомляє пресслужба французького зовнішньополітичного відомства.

"Міністр (Жан Ів Ле Дріан - ІФ) наголосив на катастрофічних гуманітарних наслідках війни, яку розв'язала та веде Росія, і на важливості невідкладного встановлення режиму припинення вогню, щоб забезпечити безперешкодну доставку гуманітарної допомоги українському народу в безпечних умовах", - ідеться в повідомленні.

Він зазначив, що наступ Росії сильно дестабілізує міжнародний порядок, і взяв до відома серйозні побоювання свого китайського колеги щодо ризиків великого впливу війни на світову економіку, зокрема на енергетичні ринки.

У цьому контексті міністр закликав свого китайського колегу використати всі важелі впливу КНР на Росію, щоб спонукати РФ до завершення війни.

"Міністри домовилися продовжити обміни думками, зокрема на Раді безпеки ООН, щоб сприяти виробленню швидкого дипломатичного рішення для завершення війни, повного дотримання суверенітету та цілісності України й надання їй гуманітарної допомоги", - йдеться у пресрелізі.