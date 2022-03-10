Події

21:48 10.03.2022

США виділять $50 млрд на гуманітарну допомогу Україні - Гарріс

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США виділять $50 млрд на гуманітарну допомогу Україні через Всесвітню продовольчу програму ООН, повідомила віцепрезидент США Камала Гарріс.

"Сьогодні (у четвер – ІФ) ми також оголошуємо, що ми надамо ще $50 млрд - через Всесвітню продовольчу програму ООН для надання гуманітарної допомоги", - повідомила Гарріс на пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у четвер.

Віцепрезидент наголосила, що США підтримують "народ України, який виявив надзвичайну мужність і майстерність, готовність і здатність боротися проти війни Путіна та російської агресії".

Джерело: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/03/10/remarks-by-vice-president-harris-and-president-andrzej-duda-of-poland-in- joint-press-conference/?fbclid=IwAR3-4OMIA_wJ9ipkCBHqwtMqKhrX9h5X9LD3IUWF4sldMlZXKo8lltl5B68

Теги: #сша #гумдопомога
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